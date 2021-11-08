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الكويت.. تغريم الشاعر فاضل الدبوس بتهمة "الإساءة للشيعة والمطران والكنادره"

مجتمع

الكويت.. تغريم الشاعر فاضل الدبوس بتهمة
Reuters Stephanie McGehee
قصر العدل في الكويت
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أكدت صحيفة "الراي" الكويتية أن محكمة التمييز حكمت بتغريم الشاعر فاضل الدبوس 10 آلاف دينار بتهمة "الإساءة للشيعة والمطران والكنادره".

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ورد الشاعر فاضل الدبوس على هذا الحكم، وقال على حسابه في "تويتر": متابعيني..لتوضيح الخبر المنتشر..هذا غير صحيح بتاتا..فعلا صدر علي حكم، ولكن ليس في ما تبلت علي فيه وزارة الداخلية ممثلة بأمن الدولة والحمد الله حقي خذيته بأن الله أزال الوزير ومدير أمن الدولة الذين وراء هذه التهمه والحشيمة لإخواني الكنادره ومطير والشيعة..يمكرون والله خير الماكرين".

المصدر: "الراي"

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