الكويت.. تغريم الشاعر فاضل الدبوس بتهمة "الإساءة للشيعة والمطران والكنادره"
أكدت صحيفة "الراي" الكويتية أن محكمة التمييز حكمت بتغريم الشاعر فاضل الدبوس 10 آلاف دينار بتهمة "الإساءة للشيعة والمطران والكنادره".
ورد الشاعر فاضل الدبوس على هذا الحكم، وقال على حسابه في "تويتر": متابعيني..لتوضيح الخبر المنتشر..هذا غير صحيح بتاتا..فعلا صدر علي حكم، ولكن ليس في ما تبلت علي فيه وزارة الداخلية ممثلة بأمن الدولة والحمد الله حقي خذيته بأن الله أزال الوزير ومدير أمن الدولة الذين وراء هذه التهمه والحشيمة لإخواني الكنادره ومطير والشيعة..يمكرون والله خير الماكرين".
متابعيني— شاعر الوطن فاضل الدبوس (@fadhelfares1) November 7, 2021
لتوضيح الخبر المنتشر
هذا غير صحيح بتاتا
فعلا صدر علي حكم
ولكن ليس في ما تبلت علي فيه وزارة الداخليه ممثله بامن الدوله
والحمدالله حقي خذيته
بان الله ازال الوزير ومدير امن الدوله الذين وراء هذه التهمه
والحشيمه لاخواني الكنادره ومطير والشيعه
يمكرون والله خير الماكرين pic.twitter.com/2MUtmym5bC
المصدر: "الراي"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.