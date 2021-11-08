وسائل إعلام كويتية: الحكومة تقدم استقالتها لأمير البلاد
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
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أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفق وكالة "رويترز".
وأشارت صحيفتا "القبس" و"الراي" المحليتان إلى أن حكومة الكويت قدمت استقالتها إلى أمير البلاد.
وبحسب "رويترز"، فإن "الحكومة الكويتية في مواجهة مع نواب المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، في البرلمان المنتخب".
المصدر: "رويترز"
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