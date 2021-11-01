زوج أميرة اليابان يخفق في اختبار نقابة المحامين في نيويورك

رسب كي كومورو، زوج الأميرة اليابانية ماكو، في اختبار نقابة المحامين في نيويورك، وذلك بعد أيام فقط من زواجهما، وفقدان الأميرة ماكو مكانتها الملكية.

وماكو (30 عاما) هي الابنة الكبرى لولي العهد الأمير فوميهيتو وابنة أخت الإمبراطور ناروهيتو. والتقت بكومورو في الجامعة وتزوجا بعد خطوبة استمرت ثماني سنوات.

ومن المتوقع أن ينتقل الزوجان إلى الولايات المتحدة للعيش في مدينة نيويورك حيث يعمل كومورو كمحامي في شركة المحاماة Lowenstein Sandler LLP ومقرها نيوجيرسي. ومن المتوقع أيضا أن تجد ماكو وظيفة في نيويورك.

وخاض كومورو امتحان نقابة المحامين بولاية نيويورك في وقت سابق من هذا العام في محاولة ليصبح محاميا مرخصا في الولايات المتحدة. وكشفت النتائج بعد أيام فقط من زواجه من ماكو أنه فشل في امتحاناته.

وبحسب ما ورد نشرت النتائج على الموقع الإلكتروني لمجلس فاحصي القانون بولاية نيويورك يوم الجمعة 29 أكتوبر، ولم يظهر اسم كومورو في قائمة المرشحين الناجحين. كما كشف مجلس الامتحان أنه من بين 9227 شخصا خضعوا للامتحان، نجح فقط 5791 شخصا.

المصدر: "الإندبندنت"