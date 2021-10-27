"آل الشيخ" يحذر من أي تجاوز أو إساءة في فعاليات "موسم الرياض" ويتوعد مرتكبيها بالعقاب

حذر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ من أي تجاوزات خلال "موسم الرياض"، مشيرا إلى وجود كاميرات وعمليات رصد دقيقة لأي انتهاك.

وقال: "من يسيء أو يتجاوز سوف يلقى عقابه، ويتم إحضاره والقبض عليه، وعلى الجميع الاستمتاع بفعاليات الموسم بعيدا عن التجاوزات والمخالفات، فلا تضع نفسك في موقف شبهة".

وأشاد بدور رجال الأمن من المرور والشرطة في إنجاح فعاليات الموسم، واصفا إياهم بـ"إبطال في أرض الميدان"، ومنوها بدرجة التنسيق العالية، والتعاون الكبير مع وزارة الداخلية.

وأعرب آل الشيخ عن أمنيته بأن يتجاوز عدد زوار الموسم الحالي أكثر من 10 ملايين زائر.

ونفى في الوقت ذاته، وجود أي مبالغة في أسعار تذاكر الفعاليات، قائلا: "من يذهب إلى دول مجاورة سيدفع ما نسبته أكثر من 50% من السعر المدفوع في الرياض، إضافة إلى دفع تكاليف السكن والطيران".

وأشار إلى استمرار المباني والإنشاءات بمناطق الموسم لفترة طويلة، حتى بعد انتهاء الموسم، حيث ستكون مناطق "البوليفارد" مستمرة لسنوات و"فيا رياض" و"العاذرية" و"المربع وسفاري"، لأطول فترة ممكنة.

المصدر: "سبق"