محمد سعد يروج لعرض مسرحيته "اللمبي في الجاهلية" في السعودية (صورة)

روج الفنان المصري محمد سعد لمسرحيته في موسم الرياض "اللمبي في الجاهلية" ونشر إعلانا للمسرحية عبر حسابه بموقع "إنستغرام".

وعلق محمد سعد قائلا: "إلى كل شاب وكل فتاة انتظروني في مهرجان الرياض في مسرحية اللمبي في الجاهلية من طرف أخوكو اللمبي".

يذكر أن الفنان محمد سعد كان قد طمأن جمهوره بعد شائعة وفاته، حيث أبدى انزعاجه من أخبار وفاته بفيروس كورونا.

وقال: "أنا زى الفل وفي بيتي الحمد لله.. ولا صحة للأخبار المتداولة أنني قد أصبت بفيروس كورونا".

وأضاف: "شائعة وفاتي سخيفة.. كل فترة يطلعوا عليا أخبار غلط.. مرة يقولوا في العناية المركزة.. ومرة يقولولي أنني في عناية أبلة فضيلة... حاجات عجيبة ومش عارف هيستفادوا أيه.. ربنا يهديهم لنفسهم".

المصدر: وسائل إعلام مصرية