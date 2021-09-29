سفير الجزائر في فرنسا يحسم الجدل حول وفاة الفنان صالح أوقروت (صورة)

قام سفير الجزائر لدى فرنسا محمد عنتر داود، بزيارة الفنان صالح أوقروت بعد تحسن حالته الصحية وتحويله من مستشفى غوستاف روسي في باريس إلى مصحة جديدة، وذلك بعد انتشار شائعة وفاته.

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وبحسب ما أفاد الوزير السابق حمراوي حبيب شوقي، مساء الاثنين، عبر حسابه على "فيسبوك" فإن "أوقروت تم تحويله إلى مستشفى آخر بعد تحسن حالته الصحية وخروجه من حالته الحرجة".

وعادت شائعة وفاة الفنان صالح أوقروت للظهور، مساء الأحد 19 سبتمبر، في واجهة الأحداث عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وضجت المواقع مجددا بشائعة وفاة الفنان أوقروت، وصدقها الكثيرون، بسبب تواجده في فرنسا للعلاج من السرطان.

🔴تحسن الحالة الصحية للممثل الكوميدي المشهور #صالح_اوقروت، و تحويله من مستشفى غوستاف روسي في #باريس إلى مصحة جديدة.

🔴و قد زاره سفير #الجزائر في #فرنسا محمد عنتر داود مثلما يظهر على الصورة. pic.twitter.com/8jREXYTIp2 — RADIA MERAKCHI (@MerakchiRadia) September 28, 2021

ونفت المخرجة فاطمة بلحاج، خبر وفاة زوجها الفنان صالح أوقروت، وقالت للصحفيين في اتصال هاتفي: "إنه بخير وما تم تداوله مجرد إشاعات".

وطمأن الفنان صالح أوقروت، مساء السبت 26 يونيو، محبيه عبر موقع "فيسبوك" أنه بخير، وعلق على انتشار شائعة وفاته بالقول "الله يهدي ما خلق".

وكتب صالح، الذي خضع من يومين إلى الجرعة الثانية من العلاج الكيماوي، تدوينة جاء فيها: "أنا بخير الحمد لله شكرا على سؤالكم أحبتي والله يهدي ما خلق".

من جانبها دعت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة إلى تجنب تداول أنباء من شأنها أذية الآخرين دون تحقق من صحتها، مشيرة إلى أن الإشاعات التي تطال أوقروت في كل مرة مؤذية له ولعائلته ولجميع محبيه.

وقالت بن دودة في تدوينة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، مساء السبت: "تواصلت مع عائلة الفنان القدير صالح أوڨروت، الذي يواصل حصص علاجه بكثير من الصّبر، وبابتسامته المعهودة، نحن ننتظر عودته معافى، ننتظره بيننا فنانا وإنسانا، وليس بيدنا غير الدّعاء له ليجد الشّفاء من الله".

المصدر: "الشروق"