جزائري يقتحم عالم هوليوود بمشاركته أحد أدوار البطولة ضمن أحدث أفلام "جيمس بوند" (صورة)

اقتحم الجزائري دالي بن صالح عالم هوليود، بحيازته أحد أدوار البطولة ضمن أحدث أفلام "جيمس بوند"، بحسب ما أفادت تقارير إخبارية.

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وانضم الممثل بن صالح، البالغ من العمر 29 عاما إلى طاقم الممثلين في الفيلم رقم 25 من سلسلة أفلام "جيمس بوند" للجاسوسية الشهيرة، حيث سيكون إلى جانب دانيال كريج ولييا سيدو ورامي مالك، وفقا لما نشرته صحيفة "Le Figaro" الفرنسية.

وقال بن صالح، في فيديو نشر له في "تغريدة" على حساب صفحة السلسلة في "تويتر": "مرحبا، أنا دالي بن صالح فرنسي وجزائري، عندما كنت طفلا حلمت بأن أكون جيمس بوند، عندما أصبح عمري 20 عاما قلت إن الأمر مجرد مزحة… والآن أنا هنا".

ونشأ الممثل بن صالح في رين، وهو متخرج من المسرح الوطني في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وعرف بأدائه في العديد من المسلسلات الفرنسية أهمها "الرجل المخلص".

وبدأ الثلاثاء، في لندن العرض العالمي الأول لفيلم "نو تايم تو داي"، الجزء الخامس والعشرين من مغامرات "جيمس بوند" التي تحولت خلال ستة عقود إلى ظاهرة ثقافية عالمية.

وكان جيمس بوند قبل أي شيء بطل رواية بيعت منها أكثر من ستين مليون نسخة حول العالم. وقد ظهر هذا الجاسوس الشهير للمرة الأولى قبل سبعة عقود بقلم الروائي البريطاني ايان فليمينغ، الصحافي الذي استلهم من تجربته في العمل الاستخباري خلال الحرب العالمية الثانية.

المصدر: "الشروق" الجزائرية