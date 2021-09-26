بعد قرار الضرائب.. تعرف على أرباح أبرز "اليوتيوبرز" في مصر!

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا يلزم المشاهير الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بفتح صحائف ضريبية، وينص على جباية الضريبة ممن تتخطى أرباحهم الـ500 ألف جنيه سنويا.

وبهذا القرار أصبح عدد من "اليوتيوبرز" والفنانيين ملزمين بدفع الضريبة على ما يقدمونه عبر صفحاتهم وقنواتهم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجرى موقع "المصري اليوم" حسابات تحدد أرباح أشهر "اليوتيوبرز" سنويا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وبينهم:

أحمد حسن وزينب

يعد أحمد حسن وزينب من أشهر "اليوتيوبرز" في مصر، فبين الحين والآخر يتصدران الترند بسبب نوعية المحتوى الذي يقدمانه عبر قناتهم على اليوتيوب والتي تحقق عددا كبيرا من المشاهدات، وتصل أرباح قناتهما السنوية حسب الموقع إلى مليون و400 ألف دولار.

حمدي ووفاء

تحقق القناة الخاصة باليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء على اليوتيوب مشاهدات عالية، إذا أنهما حققا أكثر من 92 مليون مشاهدة خلال الشهر الماضي فقط، وبالتالي تحقق القناة أرباحا مرتفعة تصل إلى 4 ملايين و400 ألف دولار.

محمود الجمل

رغم أن اليوتيوبر محمود الجمل لم يثر الجدل أو يتصدر الترند على غرار غيره من صناع المحتوى، إلا أنه استطاع تحقيق عدد ضخم من المشاهدات على قناته على موقع يوتيوب وصلت لما يزيد على 200 مليون مشاهدة خلال الشهر السابق، كما تحقق ربحا سنويا 9 ملايين و600 ألف دولار.

ندى وأحمد

على غرار محمود الجمل، اعتاد "اليوتيوبرز" أحمد وندى تقديم محتوى عبارة عن قصص إنسانية، وأيضا حققت قناتهما على موقع يوتيوب نسبة مشاهدات مرتفعة، ما جعل أرباحها السنوية تصل إلى 9 ملايين دولار.

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كوكي وبابا

أيضا قناة الطفلة كوكي ووالدها، التي تقدم محتوى ترفيهيا، متمثلا في مواقف بينهما، استطاعت تحقيق مشاهدات عالية ووصلت أرباحها السنوية إلى مليونين ونصف المليون دولار.

المصدر: المصري اليوم