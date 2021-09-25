مصر.. مصلحة الضرائب تتفاوض مع "فيسبوك" و"يوتيوب" لتحصيل الضريبة على اليوتيوبرز والمشاهير

كشف مصدر بمصلحة الضرائب في مصر عن الدخول في مفاوضات مع "فيسبوك" و"يوتيوب" لإخضاع محتوى اليوتيوبرز والبلوغرز والمشاهير في مصر لضريبتي الدخل والقيمة المضافة.

وأفاد موقع "القاهرة 24" نقلا عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته، أن الإجراء يندرج في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وأضاف المصدر أن المصلحة تتعاون بموجب بروتوكول مع وزارة الاتصالات لمدها بجميع المعلومات التي تحتاجها في ضوء عملها للحفاظ على المال العام، وبالتالي سيتم تتبع الأفراد سواء كانوا من اليوتيوبرز أو البلوغرز، الذين يحققون أرباحا سنوية بأكثر من 500 ألف جنيه وإخضاعهم لضريبتي القيمة المضافة والدخل.

وأوضح أن ضرائب المحتوى ستفرض على جميع المواطنين سواء كانت وظيفتهم هي تقديم المحتوى أو كانوا من المشاهير والنجوم من الفنانين والرياضيين، الذين يمتلكون متابعين بالملايين ويحققون إيرادات من هذا العمل.

وأشار إلى أنه جار وضع الآليات الفنية التي يتم على أساساها احتساب قيمة الضريبة، لافتا إلى أن الطريقة المبدئية للحساب ستكون وفقا لتوقعات القيمة من خلال المشاهدات التي يتم تحقيقها وقيمة هذه المشاهدات من قبل يوتيوب أو فيسبوك.

وأضاف أن الضريبة ستشمل جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تتحقق من خلالها أرباح وتتضمن "يوتيوب" و"فيسبوك" و"تيك توك" و"إنستغرام".

وحسب الموقع المصري، فإنه ووفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة فإن الشركات التي تمارس نشاط بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا، توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة، كما أن الأفراد والشركات الذين يقدمون خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليهم التسجيل اعتبارا من تاريخ بدء النشاط وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%.

وأوضح أن الشركات التي تمارس نشاطا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول، عليها التسجيل اعتبارا من تاريخ بدء النشاط وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المبيعة أو الخدمة المؤداة التي نص عليها القانون.

المصدر: "القاهرة 24"