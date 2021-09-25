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بالفيديو.. تفاعل كبير مع أول ظهور لرئيس "أرامكو" الأسبق بعد تماثله للشفاء

مجتمع

بالفيديو.. تفاعل كبير مع أول ظهور لرئيس
Reuters
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول ظهور لعلي بن إبراهيم النعيمي رئيس "أرامكو" ووزير البترول السعودي السابق، عقب تماثله للشفاء من وعكة صحية ألمت به.

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وأظهر المقطع المتداول النعيمي وهو يسير ببطء شديد في أحد المستشفيات وبجواره ممرض يساعده على المشي والجلوس على أحد الكراسي في قاعة المستشفى.

وتفاعل المغردون مع المقطع داعين له بالشفاء العاجل وأن يخرجه من هذه الوعكة الصحية التي ألمت به.

وكان آخر ظهور للنعيمي في شهر يناير الماضي حيث تم تداول مقطع وهو يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

المصدر: "تويتر"+صحيفة "عاجل"

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