بالفيديو.. تفاعل كبير مع أول ظهور لرئيس "أرامكو" الأسبق بعد تماثله للشفاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول ظهور لعلي بن إبراهيم النعيمي رئيس "أرامكو" ووزير البترول السعودي السابق، عقب تماثله للشفاء من وعكة صحية ألمت به.
وأظهر المقطع المتداول النعيمي وهو يسير ببطء شديد في أحد المستشفيات وبجواره ممرض يساعده على المشي والجلوس على أحد الكراسي في قاعة المستشفى.
وتفاعل المغردون مع المقطع داعين له بالشفاء العاجل وأن يخرجه من هذه الوعكة الصحية التي ألمت به.
وكان آخر ظهور للنعيمي في شهر يناير الماضي حيث تم تداول مقطع وهو يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
المهندس علي بن إبراهيم النعيمي رئيس أرامكو سابقاً ووزير البترول السابق، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويطيل في عمره وأن يحسن لنا وله الخاتمة .. pic.twitter.com/k87xmF1FPo— عبدالله العميره (@abdullaalomera) September 24, 2021
المصدر: "تويتر"+صحيفة "عاجل"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.