أستاذ فقه في الأزهر: المنتحر فاسق لكنه ليس كافرا ويصلى عليه بعد وفاته ويدفن بمقابر المسلمين

قال أستاذ الفقة المقارن والشريعة بجامعة الأزهر في مصر، الدكتور أحمد كريمة إن "المنتحر فاسق وعاصي، لكنه ليس كافرا وليس مرتدا ولم يخرج عن الملة".

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وأوضح كريمة خلال تصريحات تلفزيونية، أن "الانتحار من الجرائم القديمة ولا يخلو مجتمع من هذه الجريمة النكراء، كما أن الدين الإسلامي وضع تدابير وقائية احترازية لمنع إزهاق الإنسان لروحه"، مضيفا أن "الصبر من الأمور الضرورية للمؤمن لمواجهة الانتحار".

وأضاف كريمة، أن "الشخص المنتحر يصلى عليه بعد وفاته ويدفن في مقابر المسلمين، فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الحكم الفصل على المنتحر، كما أن المناخ المتدين والوازع الديني تقل فيه جريمة الانتحار، وهناك بعض الأثرياء في العالم يقدمون على الانتحار، إذ أن المشاكل الاقتصادية ليست سببا يؤدي إلى الانتحار".

وأكد أستاذ الفقة المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، أن "الإعلام الديني مقصر في علاج جريمة الانتحار"، مطالبا المؤسسات الدينية بـ"عقد لقاءات لمواجهة جريمة الانتحار، وأن يبث الأمل في نفوس الشباب، مع إعلاء الوازع الديني والإيمان بالقضاء والقدر".

المصدر: "الوطن"