أستاذة عقيدة في الأزهر: المنتحر ليس كافرا

علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف على ظاهرة الانتحار، في أعقاب حادثة "فتاة مول سيتي ستارز" التي هزت مصر.

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وقالت في حديثها مع موقع "القاهرة 24" إن "المنتحر عامة ليس كافرا لأنه مات على دينه، إلا أنه جاحد وقنوط من رحمة الله"، لافتة إلى أن البعد عن الأهل هو أحد أسباب الانتحار بين الشباب.

يذكر أن مول "سيتي ستارز نصر" بالقاهرة شهد خلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس حادث انتحار فتاة ألقت بنفسها من طابق مرتفع.

وقال والد الفتاة إن ابنته انتحرت بسبب معاناتها من حالة نفسية سيئة.

وأفادت تحريات المباحث بأن الفتاة انتحرت بسبب خلافات ومشاكل أسرية، إذ كانت تعاني من أزمة نفسية دفعتها للخروج من منزل أسرتها قبل واقعة وفاتها بقرابة 6 ساعات.

المصدر: "القاهرة 24"