مصر.. تفاصيل جديدة تكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة فتاة انتحرت في أشهر مول بالبلاد

تحفظت جهات التحقيق في مصر على فيديو مدته 37 ثانية يوثق لحظة انتحار فتاة مول سيتي ستارز، وأظهر الفتاة بشكل تام وهي تلقي بنفسها من الطابق السادس.

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وقالت المصادر الأمنية إنّ فتاة مول سيتي ستارز ماتت في الحال بعد سقوطها، وأن محاولات إسعافها من قبل رواد المول لم تفلح، موضحة أنَّ جهات التحقيق استدعت أسرتها لسماع أقوالها في الأسباب التي دعت الفتاة للانتحار، وأنَّ النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وكشف مصدر بمول سيتي ستارز، تفاصيل جديدة في واقعة انتحار الفتاة، مؤكدا أن الكاميرات الداخلية للمول وثقت لحظة سقوط الفتاة من تلقاء نفسها، قائلا: "الكاميرات رصدت الفتاة تتجول في المول، ثم وقفت مرة واحدة لمدة 3 دقائق ثم سحبت كرسي مجاور لها، وقفزت في ثوان".

وأضاف أنه بمجرد سقوط الفتاة، توجهت إليها مباشرة نقطة الشرطة المتواجدة في المول، وقاموا بإبعاد المواطنين، وتم الاتصال بالإسعاف، التي جاءت مسرعة، وحملت الفتاة وكانت لا تزال على قيد الحياة.

المصدر: الوطن