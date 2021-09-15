شاهد.. ردة فعل "مؤثرة" لمعلمة سورية مصابة بالسرطان بعد تلقيها خبر تكفل الملك سلمان بعلاجها
Globallookpress Carsten Reisinger
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انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ردة فعل معلمة سورية مصابة بالسرطان بعد تلقيها خبر تكفل علاجها على نفقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز .
ونشرت صفحات عدة مقطع الفيديو "المؤثر"، يظهر المعلمة وهي تعطي درسا للتلاميذ داخل الصف، ويدخل فريق ويبلغها بتحمل نفقة علاجها، حيث بدأت المعلمة بالبكاء، معربة عن شكرها للملك.
ردة فعل معلمة سورية مصابة بالسرطان بعد تلقيها خبر تكفل علاجها على نفقة الملك سلمان بن عبدالعزيز 🤍— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) September 14, 2021
By : @saalhulkpic.twitter.com/egGfyUXQEE
هذا وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع، متمنين الشفاء للمعلمة ومثنيين على هذه المبادرة.
المصدر: RT
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