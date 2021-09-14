السعودية.. منح 21 مقيما تبرع كل منهم بدمه 10 مرات ميدالية الاستحقاق

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود موافقته على منح 21 مقيما في أراضي البلاد ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة، لتبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المقيمين الحاصلين على الميداليات هم: محمد حسن حمدان أبو عريس، صهيب حسام الدين السوادي، بدر عبد الرحمن محمد الحافظ، عبدالباسط كمال حسين عبدالرحيم، عمرو محمد الريحاني، ماجد علي محمد العليمي، بلال زهير سنو، إلياس محمد سعيد هاسومياه واعظ الدين، أحمد ناجو مياه أبو البشر محمد حسين، أحمد يحيى حسين زميلان، أسامة محمد محمود الكحلوت، كريستين باكولور سيلاريو، رائد عبدالله عزو الزمري، محمود ثابت العامود، عبد الله مسعود عبد العزيز الشاعر، أسامة جميل يحيى بن سند، عبد المحسن فيض محمد، محمد علي أيوب خان، منير عبده علي موري، أشرف عبد العزيز شمالي، أشرف محمد عزمي ربيع.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية