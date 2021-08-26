مصر.. كشف تفاصيل مقتل سيدة على يد دجال "طارد للجن"

أعلنت السلطات المصرية أنها باشرت التحقيق في قضية السيدة التي توفيت على يد دجال حلوان، مشيرة إلى اعتقال المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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وتبين من التحقيق أن زوج الضحية كان متواجدا أثناء تعدي الدجال عليها بالضرب المبرح وتقييدها بالحبال بزعم إخراج الجن منها.

وأشارت التحقيقات إلى أن الجاني ادعى قدرته على إنهاء معاناة الضحية الناجمة عن مس من الجن فكبلها وتعدى عليها بالضرب مستخدما حبالا وأسلاكا وعصا مما أدى إلى وفاتها.

وأكدت أسرة الضحية أنها كانت تعاني من مرض نفسي في الفترة الأخيرة وتعالج روحانيا اعتقادا بإصابتها بمس من الجن.

المصدر: القاهرة24