مصر.. انتحار رجل ستيني بعد ارتكابه جريمة بشعة

أقدم مواطن في العقد السادس من عمره على الانتحار شنقا، عقب ذبحه زوجته بمدينة المحلة الكبري المصرية.

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وسمع الجيران مشادات كلامية وألفاظا نابية وسبابا بين أفراد أسرة انتهت بانتحار الزوج بواسطة حبل مثبت في سقف مروحة بغرفة نومه عقب انتقامه من زوجته وقتلها طعنا برقبتها وصدرها.

وأفاد التحريات بأن خلافات أسرية بين الزوجين وقعت وخاصة عقب عودة الزوج من رحلة عمل بدولة الإمارات ومروره بأزمات مالية متوالية تسببت في نشوب صراع أسري.

المصدر: صدى البلد