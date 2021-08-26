 
مباشر

مصر.. مسن يطعم زوجته بعد وفاتها دون علمه والصدفة تكشف الواقعة

مجتمع

مصر.. مسن يطعم زوجته بعد وفاتها دون علمه والصدفة تكشف الواقعة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r56i

شهدت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة في مصر، واقعة مأساوية، حيث فارقت مسنة الحياة داخل مسكنها، في الوقت الذي ظل زوجها محتفظا بجثتها ويحاول إطعامها.

إقرأ المزيد
مصر.. تطورات جديدة في أزمة فيديو التحرش بفتاة أمام أعين المارة في الشارع
مصر.. تطورات جديدة في أزمة فيديو التحرش بفتاة أمام أعين المارة في الشارع

واعتقد الزوج أن زوجته ما زالت على قيد الحياة، حتى صدرت رائحة كريهة من مسكنها، واكتشف الجيران وفاتها، وأبلغوا رجال المباحث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لسيدة مسنة، تبلغ من لعمر ما يقرب من 82 سنة، قاربت على التعفن، وتفوح منها رائحة كريهة.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن السيدة المسنة فارقت الحياة، واحتفظ زوجها البالغ من العمر 85 سنة بجثتها، لاعتقاده أنها ما زالت على قيد الحياة، حتى انبعثت رائحة كريهة نتيجة أن الجثة قاربت على التعفن.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: اليوم السابع

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا