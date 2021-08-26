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مصر.. الفنان أحمد بدير يظهر بشكل غير مألوف (صورة)

مجتمع

مصر.. الفنان أحمد بدير يظهر بشكل غير مألوف (صورة)
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ظهر الفنان المصري الكبير أحمد بدير على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تداول النشطاء صورة له بملامح مختلفة.

مصر.. الفنان أحمد بدير يظهر بشكل غير مألوف (صورة)
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وأطلق بدير لحيته وارتدى نظارة وجلبابا أبيض، وتساءل عدد كبير من المتابعين هل اللوك الجديد بسبب أحد الأعمال الفنية الجديدة.

وآخر أعمال أحمد بدير، مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرغي.

المصدر: اليوم السابع

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