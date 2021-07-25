الفنان المصري أحمد بدير يكشف عن ما حصل في منزل نجلته (صور)

كشف الفنان المصري، أحمد بدير، أن ابنته سارة "بخير، ولم يصبها أي مكروه"، بعد تعرض منزلها لحريق بسبب انفجار مكييف الهواء.

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في تصريحات صحفية، قال أحمد بدير: "الحمد لله قدر ولطف، سارة بخير وابنتها الحمد لله بصحة جيدة، وهذا أهم شيء"، حيث شب حريق في منزل ابنة الفنان المصري، جراء انفجار مكيف الهواء أثناء نومها.

من جانبها، نشرت سارة بدير صورا من منزلها بعد الحريق، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا أنا وبنتي في اللحظة المناسبة من حريق كبير في شقتي بسبب انفجار مكيف وإحنا نايمين إمبارح".

وأكملت: "الحمد لله على كل حاجة، وأي حاجة ممكن تتعوض بإذنك يا رب طالما أنا وبنتي طلعنا بسلام، خلي بالكم قوى من التكييفات يا جماعة، خصوصا اليومين دول، وبلاش تناموا وانتم مشغلينها، وربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى ولادنا جميعا يا رب، آسفة على بشاعة الصور بس دي تذكره ليا عشان دايما أعرف ربنا بيحبني أنا وبنتي، قد إيه ألف حمد وشكر ليك يا رب".

المصدر: RT