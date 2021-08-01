الإفتاء المصرية توضح حكم التربح من تطبيقات "التيك توك" و"اليوتيوب"

أوضح مدير إدارة الفتاوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عويضة عثمان حكم التربح من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا تطبيقي "تيك توك" و"يوتيوب".

وقال: "على حسب ما يقدم في هذا، فهناك شيء هادف وشيء يحث على الأخلاق ويساعد على انتشار الفضيلة، سواء كان معلومة مفيدة دينية أو دنيوية، وهناك أشياء خارجة عن العادات أو التقاليد أو الأدب أو تحض على الحرام".

وأضاف: "إذا كان المعروض من قبيل الأشياء المباحة والحلال والتي تحث على الأخلاق وتقدم معلومات مفيدة دينية أم دنيوية فما يأتي منه حلال، أما إذا كان غير ذلك فحرام".

وأوضح: "سبق وأجبنا وقلنا إن كانت تقدم شيئا هادفا وتقدم في صورة مهذبة دون أي خدش للحياء أو أي إثارة لفتن أو محرمات، أو أمور دينية لا تثير فتنا، وكان كل هذا إن كان في إطار مهذب لا شيء فيه تماما، أما إن خرج عن إطار الأدب أو كان هناك استهزاء وسخرية من الآخرين ونحو ذلك فلا يجوز وما يأتي منه فهو حرام".

المصدر: "اليوم السابع"