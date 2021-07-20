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مصر.. راقصة تثير جدلا واسعا بصورة أمام أشهر مساجد البلاد

مجتمع

مصر.. راقصة تثير جدلا واسعا بصورة أمام أشهر مساجد البلاد
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أثارت الراقصة الأمريكية شهرزاد جدلا واسعا في مصر، بعدما قامت بالتصوير أمام أشهر مساجد البلاد بملابس مكشوفة.

مصر.. راقصة تثير جدلا واسعا بصورة أمام أشهر مساجد البلاد
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وأثارت الراقصة شهرزاد، الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد نشر صور لها من داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وأمام مسجد محمد علي، وهي حافية القدمين، مرتدية فستانا مكشوفا وله فتحة من الأمام.

وشاركت الصور مع متابعي صفحتها الشخصية على موقعي "إنستغرام"، و"تيك توك"، ما أثار حولها كثيرا من الجدل.

مصر.. راقصة تثير جدلا واسعا بصورة أمام أشهر مساجد البلاد

وكتبت شهرزاد، في تعليقها على الصور: "أمسية جميلة في قلعة صلاح الدين، لن أفقد أبدا رهبتي، وكوني متحمسة على العيش في مكان له الكثير من التاريخ"، وتفاعل معها الكثير من المتابعين، وانتقدها أغلبهم، بسبب تصويرها بملابس مكشوفة بجانب مسجد، وكان من بين التعليقات: "ميصحش تتصوري كدة عند جامع"، و"أنتي رقاصة إيه جابك هنا في القلعة؟".

المصدر: الوطن

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