فيديو لفنانة مصرية ترقص فوق الهرم يثير جدلا.. ومدير منطقة الآثار يعلق

حالة من الغضب تسبب بها إعلان جديد للفنانة المصرية ساندي وهي ترقص على قمة الهرم الأكبر، ضمن إعلان لإحدى ماركات الملابس العالمية.

إقرأ المزيد

وظهرت ساندي في بداية الإعلان وهي فوق الهرم الأكبر وتنتقل منه إلى عدد من المعالم الأخرى بوسط القاهرة وبالنيل وبمنطقة بانوراما الهرم تستعرض خلالها أزياء ماركة ملابس في حركات راقصة.

وتسبب الإعلان في غضب عدد من الأثريين وطالب الباحث الأثري مجدي شاكر، بفتح تحقيق في الواقعة خاصة بعد معاقبة عدد من المغامرين تسلقوا الهرم من قبل، موضحا أن تسلق الهرم إلى قمته ممنوع طبقا للقانون ولوائح وزارة الآثار في مصر حيث جرم القانون رقم 117 لسنة 1983 تسلق الهرم ووضع عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تسلق الآثار المصرية أو ارتكب فعلا مخالفا للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الآثرية أو الدخول خلسة إليها على أن تتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما التسلق والاتلاف.

وكشف مدير منطقة آثار الهرم أشرف محيي الدين، عن أن "الفيديو المشار إلية تم تصويرة بمنطقة الهرم ولكن لم تتسلق فيه المطربة ساندي الهرم أو حتى يتم إنزالها عبر طائرة كما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة"، موضحا أن "الصور التي نشرتها المطربة على صفحاتها معدلة بتقنيات الفوتوشوب".

وأشار إلى أن الشركة المنفذة للإعلان التقطت صورا من زوايا مختلفة باستخدام كاميرا طائرة درون، كما تم التقاط صورا للمطربة على مجسم مشابه أمام كروما، وجرى تركيب الفيديوهات

المصدر: الوطن+فيسبوك