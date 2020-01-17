أحد مشاهير يوتيوب يحكي عن تجربة تسلقه الأهرامات واعتقاله 5 أيام

عقب محاولته تسلق أهرامات الجيزة، تعرض نجم اليوتيوب الأمريكي الروسي، فيتالي زدوروفيتسكي، للاعتقال 5 أيام لتسلقه هرم خوفو، دون الحصول على التراخيص والتصريحات المصرية اللازمة.

من جانبه ذكر زدوروفيتسكي في حسابه على "إنستغرام" أن قوات الأمن اعتقلته، ولا توجد كلمات يمكن أن تعبر عما تعرض له خلال الأيام الخمسة، حيث ذكر أنه تعرض للسجن في أماكن مختلفة حول العالم من قبل، إلا أن تلك التجربة هي "الأسوأ إلى حد بعيد" على حد تعبيره.

وأضاف زدوروفيتسكي: "لقد رأيت أشياء مروعة، ولا أتمناها لأي أحد. هل كان ذلك يستحق؟ اللعنة، نعم! لقد فعلت ذلك لسبب وجيه". ووعد زدوروفيتسكي بنشر الفيديو كاملا كي يراه العالم أجمع.

ويشتهر زدوروفيتسكي (مواليد 1992) المعروف على شبكة الإنترنت بـ "فيتالي زي دي" بالمقالب التي يصطنعها في أماكن كثيرة حول العالم، والتي حققت انتشارا واسعا، خاصة بعد المقلب الشهير الذي لعب فيه دور عضو في المافيا الروسية، يحاول من خلاله عرض 100 ألف دولار على المارة، لتبادلها مع حقائبهم.

كذلك حاولت صديقته كينزي تسلق هرم خوفو أيضا في ديسمبر الماضي، وألقي القبض عليها. وقد نالت حظا واسعا من الشهرة حينما اقتحمت نهائي دوري أبطال أوروبا بملابس السباحة.

المصدر: وكالات