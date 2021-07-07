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السعودية.."الحج والعمرة" توضح "إشكالية" وضع صورة المرأة في بطاقتها "الذكية"

مجتمع

السعودية..
Reuters SULTAN AL MASOUDI
الكعبة المشرفة
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أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية أنه" يمكن للمرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها في البطاقة الذكية التي يزود بها الحاج فعل ذلك".

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وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أنه يمكن لهذه المرأة الالتزام بحمل الهوية الشخصية، وإبرازها في نقاط الفرز والتفتيش عند الطلب.

وجاء ذلك في محض إجابة الوزارة عن سؤال: "هل إلزامي وضع الصورة الشخصية لإصدار البطاقة الذكية للمرأة؟" حيث ردت الوزارة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين قائلة: "‏‎البطاقة الذكية التي يزود بها الحجاج هي بطاقة تعريفية خدمية للحجاج، تيسر تحركاتهم، وما يقدم لهم من خدمات، ويفضل أن تحمل صورة الحاج".

وأضافت: "أما المرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها فيمكن لها ذلك، والالتزام بحمل الهوية الشخصية وإبرازها في نقاط الفرز والتفتيش عند الطلب".

المصدر: "سبق"

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