مصر.. المحكمة تصدر قرارا في قضية مرتضى منصور وسما المصري

قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد سما المصري، التي يتهمها فيها بالسب والقذف.

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وتم تأجيل الجلسة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، لجلسة 14 يوليو، مع إخلاء سبيل المتهمة، ولكن المحكمة لم تخل سبيلها بسبب صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، بحبسها عامين بتهمة التحريض على الفسق والفجور، كما أنه تم الحكم عليها بقضية جديدة بالحبس سنة، كما قضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس 6 أشهر بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت رفض الاستشكال المقدم من محامى سما المصرى، لوقف حكم حبسها عامين، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

المصدر: اليوم السابع