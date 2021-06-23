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تطورات جديدة في قضية سما المصري ومرتضى منصور

مجتمع

تطورات جديدة في قضية سما المصري ومرتضى منصور
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قررت محكمة جنح الاقتصادية في مصر تأجيل محاكمة سما المصري، بتهمة سب وقذف مرتضى منصور ونجليه لجلسة 30 يونيو لحضور المتهمة من محبسها.

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وتقدم مرتضى منصور بطلب للتنازل عن الدعوى ضد سما المصري مثل ما فعل في 8 قضايا سابقة.

وقال أشرف ناجي محامى سما المصري، إن "مرتضى منصور تقدم بطلب التنازل في 8 قضايا سب وقذف أمام المحكمة الاقتصادية ضد موكلته سما المصري بحقه ونجليه بعد تدخل وسطاء لحل الأزمة".

وأكد ناجى أن "مرتضى منصور تصالح لأن سما المصري الآن محبوسة وضعيفة وليس من الأخلاق تقديم قضايا أخرى ضدها، حيث كان الهدف من تقديم البلاغات حبسها".

وأضاف ناجي أن "أسرة سما المصري سوف تقوم بتقديم اعتذار رسمي لمرتضى منصور عما بدر من سما من سب وقذف في حقه وحق نجليه".

المصدر: صدى البلد

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