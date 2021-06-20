مصر.. تأجيل نظر استئناف النيابة على براءة سما المصري من تهمة شتم ريهام سعيد

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم ببراءة الراقصة سما المصري من اتهامها بشتم وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد حتى الـ15 من أغسطس.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت ببراءة الراقصة الاستعراضية سما المصري، من اتهامها بالتعدي على الإعلامية ريهام سعيد ومعد برنامجها.

وكانت المستشار مروة هشام بركات، أصدرت حكما بمعاقبة المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ6 أشهر فقط.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة سامية أحمد عطية الشهيرة بسما المصري في القضية رقم 535 لسنة 2020، في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بقذف المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد"، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعنا في عرضها، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها تلك العبارات وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "واتساب".

المصدر: "الشروق"