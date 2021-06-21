الفنانة أحلام تكشف حقيقة صور متداولة على أنها للأميرة حصة ابنة الملك سلمان بن عبد العزيز

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، حقيقية صورة متداولة على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى ناشروها أنها "تعود إلى الأميرة حصة، ابنة الملك السعودي، ​سلمان بن عبد العزيز".

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وأعادت الفنانة أحلام نشر "تغريدة" من حساب "نـوره الـشـعـبـان @Noraalshaaban" تظهر صور سيدة مع الملك ​سلمان بن عبد العزيز، وقالت أحلام في "تويتر": "أكيد هالصورة لا تمت لسمو الأميرة حصه بنت سلمان".

كما أن "تغريدة" حساب "نـوره الـشـعـبـان @Noraalshaaban" في "تويتر"، أشارت إلى أن هذه الصور تعود لنوره، إذ أوضحت نوره قائلة: "أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الأميرة حصة بنت سلمان بزفافها..الله يسعدها".

وأضافت: "وإذا أتشرف بمعرفة سموها الكريم، إلا أنني لازلت أستغرب استمرار الذباب الإلكتروني استخدام صوري الشخصية (منشورات ومقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي) على أنها للأميرة حصة ولابد وأن يكون لهذا السلوك مآرب أخرى!؟".

اكيد هالصوره لا تمت لسمو الاميره حصه بنت سلمان 🙏🏻 https://t.co/vACO0CImy3 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) June 20, 2021

المصدر: RT