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بصورة "فريدة".. أحلام تهنئ ولي العهد السعودي بمولوده الجديد

الثقافة والفن

بصورة
Reuters Fadi Al-Assaad
الفنانة الإماراتية، أحلام
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وجهت الفنانة الإماراتية، أحلام، التهنئة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بمناسبة رزقه بمولود جديد أسماه على اسم جده "عبد العزيز"، عبر صورة "فريدة".

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وعبر صورة جمعت وجهي الأمير محمد بن سلمان، ووالده العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هنأت أحلام في "تويتر" ولي العهد بمولوده الديد، وقالت: "أبارك لسمو سيدي ولي العهد بقدوم المولود الأمير عبد العزيز بن محمد بن سلمان، واللهم بارك له بما وهبته وأجعله من الصالحين وارزقه بر والديه واحفظه واجعله قرة عين لهما".

وأعلن في السعودية، أمس السبت، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد رزق بمولود جديد أسماه "عبد العزيز".

المصدر: RT

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