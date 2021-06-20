السعودية تكشف عدد المتقدمين لأداء مناسك الحج وموعد إعلان النتائج

أعلن عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، أن الطلبات الإلكترونية لحج هذا العام تجاوزت أمس السبت، أكثر من نصف مليون طلب.

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وأشار عبد الفتاح مشاط إلى أن إعلان نتائج الفرز للحجاج سيكون في 15 من شهر ذي القعدة الهجري الجاري (25 يونيو الجاري)، وأن الأولوية ستكون للمحصنين ضد فيروس كورونا بالجرعتين من اللقاح المضاد لهذا الفيروس، ومن لم يسبق له الحج".

كما أوضح نائب وزير الحج والعمرة قائلا: "من بداية الشهر بدأنا من خلال البوابة الإلكترونية في استقبال الطلبات التي ستستمر حتى 13 من شهر ذي القعدة الجاري (23 يونيو)، وأن يوم 14 ذي القعدة سيتم الفرز، بينما سيتم إعلان النتائج يوم 15 من هذا الشهر (25 يونيو الجاري)، مؤكدا أن "هناك فريقا متخصصا لقياس خدمة ضيوف الرحمن، ومن يخالف سيكون عرضة للمساءلة".

المصدر: "سبق"