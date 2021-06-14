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السعودية..قرار إضافي بشأن الحج هذا العام

مجتمع

السعودية..قرار إضافي بشأن الحج هذا العام
Reuters SAUDI MINISTRY OF MEDIA
الكعبة المشرفة في السعودية
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أعلن عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، أن "العدد في أماكن سكن الحجاج لهذا العام لن يزيد على أربعة أشخاص".

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وقال عبد الفتاح مشاط: "نستهدف أن تكون نسبة التسلل من دون تصريح 0%، وحج هذا العام سيتم بالإجراءات الصحية والأمنية، ولن يزيد العدد في أماكن السكن على 4 أشخاص".

ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لهذا العام، وسمحت الشروط للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء".

المصدر: "سبق"

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