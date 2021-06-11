مصر.. الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

أعلن الإعلامي المصري رامي رضوان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عدم استقرار الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز.

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ونشر رامي تدوينة عبر تويتر، قائلا فيها: "وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية الفنانة دلال عبدالعزيز يودون الاطمئنان عليها، لا تزال الأمور غير مستقرة، ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا، ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى، بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".

وأوضح مصدر مقرب من العائلة، أنها لا زالت في العناية المركزة حتى اللحظة، وأن صحتها تتحسن بشكل تدريجي بطيء، لكنها تخطت مرحلة الخطر.

كما كشف المصدر عن أن الفنانة دلال عبد العزيز لم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن، لأن حالتها الصحية غير مؤهلة بعد لإخبارها بهذا الأمر، والذي من الممكن أن يتسبب في دخولها حالة حرجة.

وذكر المصدر أن المستشفى يمنع تماما الموبايل والتلفزيون عن الفنانة دلال عبدالعزيز، حتى لا تعلم بالأمر، وهناك تنبيهات شديدة على العاملين في المستشفى بعدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم.

المصدر: RT