مصر.. صورة تكشف طريقة اخفاء وفاة سمير غانم عن دلال عبد العزيز

نشرت إيمي سمير غانم، ابنة الفنان المصري الراحل سمير غانم، صورة تكشف طريقة اخفاء وفاته عن زوجته دلال عبد العزيز المصابة بفيروس كورونا.

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ونشرت إيمي سمير غانم صورة، تكشف عن تعليق ورقة على باب غرفة الفنانة دلال عبد العزيز المتواجدة داخل المستشفى للعلاج، حيث كتب عليها: "المريضة لا تعلم أي شئ عن زوجها".

وكشفت وسائل الإعلام المصرية أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية ما زالت حتى الآن غير مستقرة، رغم أن مسحتها الأخيرة كانت سلبية (غير مصابة).

وأشارت إلى أن حالة دلال عبد العزيز الصحية "ليست مستقرة"، وتحتاج لأكسجين طوال الوقت، نتيجة لحدوث تليف شديد في الرئتين، أحدثه فيروس كورونا، الذي أصيبت به مؤخرا، ونقلت بسببه للمستشفى.

وأوضحت أنه حتى الوقت الراهن لم يتم إخبارها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، الذي غادر الحياة الأسبوع الماضي، إثر مشكلات صحية في جهاز الكلى، بالإضافة لإصابته بفيروس كورونا، فما زال الجميع يخفي الخبر عن دلال، حتى لا تنتكس حالتها الصحية.

المصدر: RT