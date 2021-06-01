مصر.. تصريحات جديدة بشأن حالة دلال عبد العزيز

كشفت وسائل الإعلام المصرية أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية ما زالت حتى الآن غير مستقرة، ورغم أن مسحتها الأخيرة كانت سلبية.

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وأشارت إلى أن حالة دلال عبدالعزيز الصحية "ليست مستقرة"، وتحتاج لأكسجين طوال الوقت، نتيجة لحدوث تليف شديد في الرئتين، أحدثه فيروس كورونا، الذي أصيبت به مؤخرا، ونقلت بسببه للمستشفى.

وأوضحت أنه حتى الوقت الراهن لم يتم إخبارها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، الذي غادر الحياة الأسبوع الماضي، إثر مشكلات صحية في جهاز الكلى، بالإضافة لإصابته بفيروس كورونا، فما زال الجميع يخفي الخبر عن دلال، حتى لا تنتكس حالتها الصحية.

ووفقا لتصريحات تليفزيونية أدلى بها الإعلامي رامي رضوان، قائلا: "إدارة المستشفى منعت عنها تشغيل التلفزيون كما تم سحب الهواتف المحمولة منها، كما أن أولادها لا يرتدون الملابس السوداء أثناء الزيارة"، مشيرا إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز تشعر بأن هناك شيء غير واضح ولكنها لا تستطيع أن تبوح به.

كشفت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها على إنستجرام، مدى علاقتها القوية مع الفنانة دلال عبد العزيز، التي ترقد بالعناية المركزة حاليا إثر معاناتها من تبعات فيروس كورونا.

وكتبت السباعي قائلة: "أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى ومسبتنيش أنا وأختي، وبابا ساب وصيته معها.. ساعة وفاة أخويا جت البيت لأمي قبل الدفن والعزا وقبل كل الناس".

المصدر: الوطن