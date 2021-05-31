مستشار السيسي الصحي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية، دلال عبد العزيز.

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وفي مداخلة عبر قناة "الشمس"، أشار محمد عوض تاج الدين إلى أن "الفنانة دلال عبد العزيز مازالت تحت الرعاية الطبية في أحد المستشفيات، وتعاني من بعض تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وهي تتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية الكاملة، ونتمنى لها بإذن الله كل الشفاء".

في حين كان الإعلامي، رامي رضوان، قد أفاد قبل نحو أسبوع، عبر حسابه في "فيسبوك"، بأن مسحة حماته دلال عبد العزيز جاءت سلبية (أي غير مصابة) من فيروس كورونا..

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت قد غابت عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم، وكانت قد أصيبت بفيروس كورونا، في أبريل الماضي وانتقلت على إثرها للمستشفى، قبل أن يصاب زوجها الفنان سمير غانم بكورونا ويرحل عن دنيانا نتيجة تأثره بالمرض.

المصدر: "مصراوي"