إيمي سمير غانم تطلب من متابعيها الدعاء لوالدتها

طلبت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها اليوم بالدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء، حيث أنها لا تزال في المستشفى لحين تحسن حالتها الصحية.

ونشرت إيمي صورة وعلقت عليها بـ"اللهم اشف دلال عبد العزيز فأنت أعلم بحالها اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها، ربي اشفيها شفاء لا يغادر سقما يامن تعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل".

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان المصرية قال إن حالة الممثلة المصرية دلال عبد العزيز لا تزال في حاجة إلى الأكسجين بجرعات عالية، متمنيًا لها الشفاء العاجل لها ولكل المرضى.

وقال الإعلامي المصري، رامي رضوان، الأسبوع الماضي، إن أسرته أخفت خبر وفاة والد زوجته الفنان سمير غانم، عن الفنانة دلال عبدالعزيز زوجة الفنان الراحل، من خلال عدة حيل، مشيرا إلى أنهم سحبوا منها الهواتف وقاموا بإغلاق التلفزيون.

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وأضاف رضوان، خلال برنامجه "مساء dmc"، مساء الثلاثاء الماضي، أن "حالة دلال عبدالعزيز لا تزال على وضعها، فهي تعافت فقط من فيروس كورونا، ولكن توابع المرض عديدة، وأشد وأشرس من فترة الإصابة بالفيروس".

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز قد أصيبت بفيروس كورونا، في أبريل الماضي وانتقلت على إثرها للمستشفى قبل أن يصاب زوجها الفنان سمير غانم بكورونا ويرحل عن دنيانا نتيجة تأثره بالمرض.

المصدر: "اليوم السابع"