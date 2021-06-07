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مصر.. تطورات جديدة في حالة الفنانة دلال عبد العزيز

مجتمع

مصر.. تطورات جديدة في حالة الفنانة دلال عبد العزيز
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كشفت مصادر مقربة، عن تطورات الحالة الصحية الخاصة بالفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكدة أن حالتها تشهد تحسنا إلى حد ما، لكن لا زالت في حاجة إلى رعاية طبية خاصة.

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وأوضحت المصادر، أن الفنانة دلال عبدالعزيز، لا زالت تحتاج إلى دعم أكسجين من خلال أحد الأجهزة الطبية "هاي فلو نزيل"، لافتا إلى أن الرئة أصيبت بحالة من التليف الشديد، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت المصادر، إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز، لا تعلم بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن، إذ لا زال ممنوع عنها استخدام الهاتف المحمول ومتابعة التلفزيون، أو أي وسيلة تسهم في معرفتها بنبأ الوفاة، مراعاة لحالتها الصحية.

المصدر: الوطن

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