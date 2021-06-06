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العثور على جثث حمير والقبض على قاتلها في مصر

مجتمع

العثور على جثث حمير والقبض على قاتلها في مصر
Reuters
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كشفت وزارة الداخلية في مصر ملابسات العثور على عدد من الدواب النافقة (حمير) بأحد المجارى المائية في المنوفية وضبط مرتكب الواقعة.

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وقالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: "في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية بشأن العثور على عدد من الدواب النافقة (حمير) ملقاه بأحد المجاري المائية بدائرة المركز، بالإنتقال والفحص وبسؤال مزارع  قرر أنه أثناء تواجده بأرضه الزارعية المواجهة لمكان العثور اكتشف وجود 10 دواب نافقة (حمير) ملقاه بالمجرى المائي المشار إليه".

وأضاف: "بتكثيف التحريات تم تحديد مرتكب الواقعة وهو عامل زراعي، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بشراء الدواب الحمير المريضة وحديثة النفوق بهدف الحصول على جلودها، وإعادة استخدامها في صناعة الطبول وغرابيل الغلة يدويا، وضبط بحوزته 8 جلود حمير وتم اتخاذ الإجراءات القانوني".

المصدر: المصري اليوم+الوطن

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