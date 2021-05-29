تونس.. تدشين أول خط للشبكة الحديدية السريعة يوم 25 يوليو المقبل

أعلن وزير النقل واللوجستيك في تونس، معز شقشوق، أن تدشين الخط "إ" من شبكة السكك الحديدية السريعة سيكون يوم 25 يوليو 2021 ، تزامنا مع عيد الجمهورية.

وانطلقت الاختبارات الفنية الخاصة بالخط منذ يومي 17 مايو 2021.

وشملت هذه الاختبارات في مرحلة أولى اختبارات التجهيزات والمعدات.

يذكر أن مشروع السكك الحديدية السريعة الذي انطلقت تونس في الإعداد له منذ سنة 2007، كان من المفترض أن ينطلق منذ سنة 2012.

المصدر: وسائل إعلام تونسية