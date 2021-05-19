مصر.. أزمة بعد ظهور فنانة مشهورة تقود طائرة على غرار محمد رمضان ووزارة الطيران ترد

أصدرت وزارة الطيران المصرية بيانا للرد على الصورة المنتشرة للفنانة الشابة هنا الزاهد، وهي تقود طائرة على غرار الفنان المصري محمد رمضان.

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وقالت وزارة الطيران المصرية في بيان لها: "بالإشارة إلى ماتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة الفنانة هنا الزاهد تظهر وهى جالسة محل مساعد قائد الطائرة داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات، قد صرح باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام أن هذه الطائرة ليست طائرة مصرية".

وتابع: "الطائرة خارج المجال الجوي المصري، وقد تم التواصل مع الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد الذي أفاد أن هذه الرحلة على متن طائرة مروحية خارج جمهورية مصر العربية بخط سير زنزبار إلي سرينجيتي بدولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل في نطاق سلطة الطيران المدني المصري".

المصدر: RT