محمد رمضان يشعل مواقع التواصل في أول تعليق على وفاة الطيار أبو اليسر

نعى الفنان المصري، محمد رمضان، الطيار أشرف أبو اليسر الذي توفي اليوم إثر تدهور حالته بسبب أزمة صحية ألمت به استدعت حجزه بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

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وقال رمضان في منشور له على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، الطيار أشرف أبو اليسر في ذمة الله، ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله وأحبابه". لتنهال عليه التعليقات بين سلبية وإيجابية بخصوص الأزمة بينه وبين الطيار على خلفية حادثة الطيارة.

وتوفي ظهر اليوم، الطيار أشرف أبو اليسر بعد وعكة صحية، دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة، وتقام صلاة الجنازة اليوم بمسجد السلام في حي مدينة نصر شرقي القاهرة.

انا لله وانا اليه راجعون .. الطيار اشرف ابو اليسر في ذمة الله ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل اهله واحبابه Posted by Mohamed Ramadan on Saturday, 24 April 2021

وعلق مجدي حلمي محامي الطيار المصري الموقوف الذي وافته المنية السبت، بعد أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه من محمد رمضان، علق بعد وفاة موكله، وقال إنهم مستمرون بطلب التعويض حتى بعد وفاته لأن هذا حقه.

كما وجهت شقيقة زوجة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر الذي توفي اليوم السبت، رسالة قاسية للفنان محمد رمضان، حملته فيها سبب تدهور حالته الصحية والتي أدت لوفاته اليوم.

وقبل أن ينعي الفنان محمد رمضان الطيار بوقت قصير، كان قد اكتفى بنشر صورة على "إنستغرام".

ونشر رمضان صورة له من مسلسل موسى الذي يعرض حاليا في رمضان، بعد خبر وفاة الطيار بوقت قصير، وكتب منشورا مرفقا للصورة يقول فيه: "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك مسلسل #موسى تريند رقم واحد على يوتيوب #ثقة_في_الله_نجاح".

ونشبت أزمة بين رمضان والطيار أبو اليسر في وقت سابق، بسبب سحب وزارة الطيران ترخيص الطيار مدى الحياة، بعد سماحه للفنان بالدخول لمقصورة قيادة الطائرة والتصوير داخلها، ونشر رمضان الصورة على حساباته.

ودخل أبو اليسر ورمضان في نزاع قانوني طويل، وقضت مؤخرا المحكمة الاقتصادية، بإلزام رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أبو اليسر، عن الأضرار التي لحقت به جراء أزمة صورة الطائرة.

وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر قد أصدرت حكمها في القضية التي رفعها الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويضه بـ25 مليون جنيه، لتسببه في فصله من الوظيفة.

وألزمت المحكمة الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية بالطيار.

يذكر أن هيئة الطيران المدني، وقعت عقوبة على الطيار المدني أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران لسماحه للفنان بالتواجد والتصوير في قمرة قيادة الطائرة، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

المصدر: الوطن+RT