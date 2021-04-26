مصر.. "عشماوي" يروي أغرب قصة إعدام قبل وفاته

روى أشهر منفذ أحكام إعدام في مصر "عشماوي"، أغرب قصة إعدام قام بها خلال فترة عمله التي نفذ فيها 1070 عملية إعدام داخل السجون المصرية.

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وقال عشماوي خلال إعدامه لمساعد شرطة من أسيوط، كان يعمل في قسم اللبان، وكانت قضيته قتل سيدة، إذ يحكي عشماوي، أنه أثناء دخوله إلى غرفة إعدام مساعد الشرطة، نطق صارخا بكلمة "ياااارب.. ياااارب"، زلزلت المكان لدرجة أن قلوب جميع أعضاء اللجنة خلعت من صدورهم، وخرجوا جميعا من الغرفة.

وطالب مساعد الشرطة قبل إعدامه بخلع بنطاله قائلا: "اعدموني بس هاقلع البنطلون"، وبالفعل بعد خلع بنطاله، وجدوا 45 غرزة طبية، وصرخ قائلا: "ده دليل براءتي"، ولكن قضي الأمر وجرى تنفيذ حكم الإعدام فيه.

يروي عشماوي، أنه شعر بظلمه ولكن "ما باليد حيلة"، موضحا أن هذا الرجل عثر على قطعة أرض وبنى بها بيتا يقطن فيه، ولكن جيرانه كانوا مسجلين خطر، مضيفا: "المجرمين دول حطوا بنته في طرنش وضربوها بالطوب، ولما راح يدافع عنها ويطلعها، واحدة من الجيران دول بتشيل إيده عشان يسيب بنته، وبتشده من منطقة حساسة اتسبب إن يحصله جروح، فبعدها طلع سلاحه وضربها طلقة في دماغها وماتت".

المصدر: الوطن