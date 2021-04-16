مصر.. جدل كبير حول علاقة شيريهان بعلاء مبارك بسبب معلومات حول تسببه في حادث أقعدها 19 عاما (فيديو)

سادت حالة كبيرة من الجدل في مصر بعد عودة الفنانة شيريهان لشاشات التليفزيون من جديد بعد توقف دام قرابة 19 عاما.

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وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قصة تعرض شيريها لحادث مدبر من عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك.

وترددت شائعات عن إلقاء الفنانة شريهان من أعلى بلكونة بإيعاز من زوجة الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك، تهمة ترددت على ألسن الكثير من المواطنين، وهو ما نفته شيريهان مؤكدة أنها تعرضت لحادث سيارة ولم يصبها أى مكروه من عائلة مبارك.

ونشرت صفحة أنا آسف يا ريس على الفيسبوك فيديو روت فيه تفاصيل علاقتها بأسرة مبارك والحادث الذي تعرضت له مؤكدة أن نجل الرئيس السابق، علاء مبارك وقف بجوارها ودعمها.

المصدر: أخبار اليوم