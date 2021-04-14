عمرو أديب يكشف عن ردة فعله بعد رؤيته إعلان شريهان

أشار الإعلامي المصري عمرو أديب إلى رد فعل غريب بدر منه عندما رأى الإعلان الرمضاني للفنانة الشهيرة شريهان.

وقال أديب في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "الوحيدة اللي نجحت تقومني من من على الفطار سبت كل حاجة، ووقفت قدام التليفزيون زي الأطفال، شريهان وبس".

وأضاف ممازحا: "وطبعا رجعت أكمل أكل تاني".

الوحيده اللي نجحت تقومنى من من على الفطار سيبت كل حاجه ووقفت قدام التليفزيون زي الاطفال . شريهان وبس. وطبعا رجعت اكمل اكل تانى 😀😀😀 — Amr Adib (@Amradib) April 13, 2021

وكانت شريهان قالت في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعا ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيرا لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة".

المصدر: "سبوتنيك"