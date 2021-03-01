مصر.. مذيعة نشرة التاسعة تعلق لأول مرة بعد أزمة ظهورها بشكل غير مألوف

علقت المذيعة المصرية أميمة تمام، بعد الأزمة التي تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية إثر ظهورها وهي تضع روج على الهواء أثناء تقديم النشرة.

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وكتبت مذيعة نشرة التاسعة أميمة تمام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إلى جميع الأيادي التي تمتد إليّ بالدعم والمحبة، هؤلاء الذين لم يبخلوا بكلمات طيبة عبروا من خلالها عن تقديره الشخصي ولتاريخي، مؤكدين أنه لم يذهب هباء، جراء التنمر والسطحية في زمن السوشيال ميديا".

وأضافت: "إلى أولئك الذين اقتلعوا الأشواك من طريقي لإعطائي الفرصة لتجاوز أزمتي والمضي قدمًا بينما كان يرشقني البعض بالحجارة ويلتزم البعض الآخر الصمت مترقبين بفضول تطورات المشهد وإسدال الستار، كلمات الشكر والتقدير والمحبة والاحترام غير كافية لكم، دمتم بخير بعيدين عن أي أذى".

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، قد أعلنت إحالة فريق عمل نشرة التاسعة، التي عرضت، مساء الجمعة، على شاشة القناة الأولى، للتحقيق، مؤكدة أن فريق العمل ومذيعة النشرة لم يلتزموا بالقواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ في أثناء قراءة عناوين الأخبار.

المصدر: المصري اليوم