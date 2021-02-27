مصر.. مشهد غير مألوف لمذيعة التلفزيون الرسمي على الهواء

أقدمت المذيعة في التلفزيون الرسمي المصري على تصرف غير مألوف على الهواء بعدما أذاعت افتتاحية النشرة الصباحية.

وأخرجت المذيعة قلم "روج" وقامت باستعماله على الهواء أثناء حديث زميلتها في الاستوديو.

وانتشرت التعليقات الساخرة من متابعي النشرة التي أذاعتها القناة الأولى من خلال بث مباشر عبر صفحتها على "فيسبوك"، حيث علق بعضهم "المذيعة جات متأخرة ونسيت تحط مكياج"، وقال آخرون "إحنا جينا في وقت مش مناسب ولا إيه".

وقالت مصادر بالقناة الأولى لـ"صدى البلد" إن الخطأ وارد، والمذيعة أميمة تمام من أمهر من يقدم النشرة في التلفزيون المصري ومعروفة للجميع.

وأضافت أن "أساليب الإخراج المختلفة وكادر الصورة خانت المذيعة التي ظنت أن الكاميرا تركتها وانتقلت إلى زميلتها ولم تكن تدرك أن المخرج سيبث مقدمة النشرة عبر لقطة واسعة تظهر فيها الاثنتان معا".

وقالت إن "الخطأ لا يتحمله أحد بعينه، لكن ذلك لا ينفي التحقيق في الأمر، إذ أن الجميع يجب أن يتم التنسيق بينهم في العمل ويجب أن لا تحدث هذه الأمور مجددا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية