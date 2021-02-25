الكويت.. الاعتداء على طبيب لمنعه شخصا من زيارة قريبته المصابة بكورونا

أصيب طبيب يعمل في مستشفى الرازي بالعاصمة الكويتية، بكسر في يده اليمنى، بعد الاعتداء عليه من قبل أحد أقارب مريضة مصابة بفيروس كورونا، موجودة في غرفة العناية المركزة.

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وقام الجاني بضرب الطبيب وكسر يده اليمنى، بعد أن منعه من زيارة قريبته خشية انتشار الفيروس. وتم تسجيل قضية في المركز الأمني عقب الإصابة التي تعرض لها الطبيب، حسب ما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

#السلام| الاعتداء على طبيب بـ #مستشفى_الرازي لمنعه شخصاً من زيارة قريبته المصابة بـ #كورونا



- قام الجاني بضرب الطبيب "طراق" وكسر يده اليمنى pic.twitter.com/rHFvH4XGtk — السلام نيوز 🇰🇼 (@AlSlamNews) February 24, 2021

المصدر: صحيفة "الأنباء" الكويتية