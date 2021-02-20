نقل الفنان الكويتي مشاري البلام إلى العناية المركزة متأثرا بكورونا

نقل الفنان الكويتي مشاري البلام، اليوم السبت، إلى العناية المركزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الإعلامية الكويتية مي العيدان أن الحالة الصحية للفنان البلام تدهورت إثر انخفاض نسبة الأكسجين، بعد تعرضه لمضاعفات كورونا، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

وقالت العيدان عبر "إنستغرام": "دعواتكم لأخونا الفنان مشاري البلام تم إدخاله إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفيروس کورونا. دعواتكم فلا يرد القضاء سوى الدعاء".

وعلق الفنان القدير داوود حسين على صورة نشرها في حسابه على موقع "إنستغرام" للفنان البلام، قائلا: "اللهم شافي وعافي أخونا مشاري البلام وألبسه ثوب العافية.. إنك سميع مجيب يا ارحم الراحمين".

وأصيب مشاري البلام بفيروس كورونا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، بـ5 أيام، ونقل إثر الإصابة إلى مستشفى الشيخ جابر بالكويت.

المصدر: "الإمارات اليوم"