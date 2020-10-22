وزير التعليم المصري عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: "حالة فردية مش محتاجة هاشتاغ"

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، إن الوزارة تحركت بشكل فوري في أزمة إجبار طالبة على ارتداء الحجاب، التي شهدتها إحدى مدارس بلبيس.

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وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، أن الأمر مجرد حالة فردية وتم التعامل معه، متابعا: "ومش محتاج لهاشتاغات، ودي مشكلتنا في العديد من الأمور، وهذه الطريقة أقرب لما يقوم به الإعلام المغرض خارجا".

وتابع وزير التعليم المصري، أن الأمر مهم ولكن ليس بالزخم الذي تم حول تلك الواقعة، مشيرا إلى أن التحقيقات ستوضح مدى صحة الوقائع المنتشرة من عدمه.

وكان رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، قد علق على الواقعة، بقوله: "لا علاقة له بالزي المدرسي".

وأضاف خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن الحجاب ليس من الزي المدرسي، ولا يوجد تدخل من الوزارة في حجاب الفتيات من عدمه، والأمر اختياري، كما أنه ليس من حق إدارة أي مدرسة أو معلمة التدخل في لبس الحجاب من عدمه.

وكشف حجازي، أن إدارة التربية والتعليم في الشرقية كلفت الشؤون القانونية بفتح تحقيق في الواقعة للوقوف على تفاصيلها وملابساتها، رافضا التدخل في حرية الطلاب وإجبارهم بما هو ليس مقررا.

المصدر: RT